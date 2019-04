A Forma-1 amerikai jogtulajdonosa, a Liberty Media újabb dologgal igyekszik a nagyobb, főleg az amerikai közönség elé vinni a sportágat, 2020-tól szupersztárokkal tűzdelt show-műsorokkal népszerűsítik majd az F1-et.

A “globális sugárzású szórakoztatási platform” – nehogy világos legyen, miről is lesz szó… – műsoraiban “A listás” sztárok jelenne majd meg a világ különböző nagyvárosaiban tartott F1-es eseményeken, a műsort pedig korábban rögzített show-elemekkel is dúsítják majd.

A produkciót az F1-gyel együttműködve Will Smith cége, a Westbrook Studios gyártja majd, az amerikai filmszínészt ugyanis nagyon magával ragadta a környezet és a hangulat, miután a 2018-as szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon forgott-szerepelt. Smith F1-es kalandjából egyébként egy epizód is készült a Will Smith The Bucket List (Will Smint “bakancslistája”) című sorozathoz.

“Mindig is nagy rajongója voltam a Forma-1 világának és még inkább beleszerettem a sportágba, amikor a The Bucket List epizódját forgattuk Lewis Hamiltonnal az Abu-dzabi Nagydíjon. Az F1 insipráló, figyelmet megragadó tartalmak gyártására vonatkozó igénye egybevág a Westbrook Studiosével, a történetmesélésünk szinergiái tagadhatatlanok, izgatottan várom, hogy a nézők is csatlakozzanak hozzánk ezen a vad meneten!” – mondta Smith.