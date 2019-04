Sebastian Vettel addig csatázott Lewis Hamiltonnal a Bahreini Nagydíjon, amíg ki nem pördült, a Ferrari német versenyzője a 4-es kanyarban veszítette el az autója hátulját. Vettel és Hamilton között nem volt kontakt, Vettel (valószínűleg) túl korán lépett a gázra.

Vettel a megpördülése után az első szárnyát is elveszítette, ebben a gumik is ludasak voltak: a megpördülés után nem csupán kockássá vált a felületük, a bal hátsóról a futófelület is levált.

“A megpördülésem után először azt gondoltam, nem olyan rossz a helyzet. Ahogy azonban irányba álltam, a bal hátsóról levált a futófelület” – mondta Vettel.

“A Pirelli még mindig keresi, hová tűnt a gumi többi része. A hiányzó futófelület miatt vált erőssé a vibráció, és ez vezetett az első szárny töréséhez.”

A Pirelli megerősítette, hogy Vettel bal hátsó gumijáról valóban levált a futófelület, sőt a megpördülés a jobb elsőben is defektet okozott. “Vettel nagy sebességnél pördült meg, amitől kiterjedt lapos felületek keletkeztek mind a négy gumiján” – áll a Pirelli közleményében.

“A bal hátsó gumi kapta a legnagyobb terhelést, a bahreini érdes aszfalt miatt részben levált a futófelület.” A Pirelli nem győzte hangsúlyozni, hogy a gumik sérülései kizárólag a megpördüléssel vannak összefüggésben, “azt megelőzően egyik abronccsal sem volt semmilyen probléma.”