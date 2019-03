Szikrázó napsütés fogadta a Forma-1 mezőnyét a 2019-es Bahreini Nagydíj pénteki napján. A villanyfényes futam első szabadedzését még nappal tartották, az aszfalt hőmérséklete helyenként elérte az 50 Celsius-fokot is. A második gyakorlásra már napnyugta után került sor. A pilóták meg is szenvedtek gumijaik felmelegítésével, a hűvös pályán többen is kicsúsztak.

Szombatra azonban teljesen más képet jósoltak az időjósok. Az Időkép előrejelzése szerint a harmadik szabadedzést akár egy-egy zápor, zivatar is meglepheti, megnehezítve ezzel a versenyzők amúgy is nehéz helyzetét a csúszós, sivatagi por lepte pályán.

A jóslatok szerint az időmérő idejében már kisebb a csapadék veszélye, de gyenge zápor ekkor sem kizárt. Ha elered az eső, valószínűleg nem fog sok esni az alapvetően száraz klíma miatt, de a viharos erejű széllökések sok kellemetlenséget okozhatnak kelet-délkeleti irányból. Ez a pálya egyik legnehezebb szakaszán, a 9-es és 10-es kanyarokban hátszelet jelent, így a szokásosnál még több füstölős fékezésre számíthatunk.

A hétvége további részére már kellemes, száraz időt jósolnak a meteorológusok, az esti futam idejében 26-28 fokkal. A sivatagi eső március táján egyébként nem szokatlan a szigetországban, de eddig egyetlen bahreini F1-es versenyhétvégén sem esett.