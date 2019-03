A szahíri pályán lezajlott a Forma-1-es Bahreini Nagydíj második szabadedzése is, a pénteken tarolt a Ferrari, hiszen az első gyakorlás után a másodikon is a csapat két versenyzője zárt az élen.

Ezúttal Sebastian Vettel volt a leggyorsabb, csapattársa, az ifjonc Charles Leclerc 35 ezreddel maradt el a négyszeres világbajnoktól. Míg a monacói hátránya hajszálnyi volt, a Mercedes pilótái már jócskán lemaradtak: Lewis Hamilton hat, Valtteri Bottas hét tizedet kapott Vetteltől.

He hasn't put a foot wrong all day, then… 😮

That's Sebastian Vettel behind all that tyre smoke#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/SJFIwgJWX7

— Formula 1 (@F1) March 29, 2019