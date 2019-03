“Természetesen egyelőre még nem érzem biztosan, mekkora tempót lehet vinni, főleg a buckáknál, de az autó nagyszerű, nagyon jó a tapadás, jó a balansz, erős a motor és jó a fékezés is. Minden lenyűgöző, nagyon örülök!”

A pályaautókhoz szokott Alonso azt mondta, egész jól megtalálta a helyét a volánnál, nem volt semmi nehézsége:

“Mindenki azt mondogatta, hogy milyen forróság lesz a fülékben, de nem volt gondom a hőmérséklettel. Kényelmesebben éreztem magam, mint vártam.”

Quite a driving lesson for our #LeMans24 winner @alo_oficial… experiencing a @dakar Hilux for the first time with @TheRealGiniel and @TOYOTA_GR. It's going to be fun a ride in the desert 🌞Have fun #PushingTheLimitsForBetter pic.twitter.com/I0ksuWDOvf

