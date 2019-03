Nincs egyszerű dolga Robert Kubicának. A 2011-es balesetéből felépült versenyző a mezőny leggyengébb autóját vezeti a Williamsnél, így az egykor a mezőny egyik legtehetségesebbnek tartott pilótájának nehéz lesz bebizonyítania, hogy sérülése valóban nem befolyásolja negatívan tempóját.

Első versenyhétvégéje nem alakul jól az egyszeres futamgyőztesnek. A szombati napon kétszer is koccolta a falat, előbb a szabadedzésen, majd az időmérőn. „A harmadik szabadedzésen egyszerűen elmértem a bokszbejáratot. Az időmérőn valami furcsa dolog történt, azaz nem furcsa, hanem pozitív. Még rá kell jönnünk, mi volt az” – utalt a Williamsnél hirtelen megtalált tapadásra a lengyel.

A kiss for the wall and a puncture for Robert Kubica at the end of Q1 on Saturday 👀 #AusGP 🇦🇺 #F1 pic.twitter.com/58GFDQvB18

— Formula 1 (@F1) 2019. március 16.