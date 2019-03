Az ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a 2019-es Forma-1-es Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzésén. A brit mögött a Ferrari párosa következett, Sebastian Vettel lemaradása szűk három tized volt a Mercedes pilótájától.

Sokan várták a Red Bull-pilóták gyorsulását, de ez nem igazán történt meg. Pierre Gasly a hatodik helyen több mint egy másodperccel lassabb volt Hamiltonnál, míg az új kasztnival versenyző csapattársa, Max Verstappen csak a kilencedik lett. Helyettük a Haas-Ferrari okozott meglepetést, Romain Grosjean és Kevin Magnussen a negyedik-ötödik helyen végeztek.

Az edzésen a mezőny már az időmérőre készült, az egy órás gyakorlás gond nélkül lezajlott. Az egyetlen hajmeresztő incidens Robert Kubica nevéhez fűződik, a lengyel igencsak kicentizte a bokszutca bejáratát Williamsével.

Kubica a bokszutcában is sietősre fogta, Lando Norris mögé szorult be, amikor kiengedte őt csapata, a McLaren.

