A Forma-1 jogtulajdonosa, a Liberty Media idén is folytatja a sportág nézőkhöz való közelebb vitelét, a 2019-es idényt rögtön egy eddig nem látott szezonindító bulival kezdték, melynek keretében mind a tíz csapat 20 versenyzője megjelent a melbourne-i Federation Square-en összegyűlt rajongók előtt.

A villáminterjúk után a moderátorként szereplő expilóta, Mark Webber közös szelfit is készített a mezőnnyel, ám a két finn pilóta, Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen ezt már inkább kihagyta.

Thanks to everyone who came out to Federstion Square for the @F1 season launch (and watched at home!) What a crowd! #AusGP pic.twitter.com/bzDGxDY9Sr — Toro Rosso (@ToroRosso) March 13, 2019