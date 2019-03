Tavaly a Pirelli lágyabb összetételű abroncsokkal próbálta a csapatokat több kiállásra ösztönözni, annak érdekében, hogy azok változatosabb stratégiát alkalmazzanak. Épp ellenkezőleg alakult, a több kiállásos stratégiát követve pozíciókat bukhattak a pályán, ráadásul az előzés is majdnem lehetetlen volt.

A kérdésre, miszerint idén is egykiállásos stratégiát követnek-e a csapatok, röviden annyit válaszolt: „Igen, úgy vélem, azt.”

Isola elmondta, hogy a Pirelli új abroncsai illeszkednek az idei modellekhez, amelyek célja, hogy az autók szorosabban követhessék egymást és segítsék őket az előzésben is.

„A cél az, hogy könnyebbé tegyük az előzést a pályán” – magyarázta. „A hátul menő autó kevésbé lesz kiszolgáltatva az előtte haladó légáramlatainak, így az kevesebb leszorítóerőt veszít. Ezen felül a DRS is hatékonyabb lett – szintén az előzés könnyítése érdekében. Arról nem is beszélve, hogy 5 kilogrammal több üzemanyagot lehet versenyenként az autókba tölteni, így azzal is kevésbé kell majd spórolniuk a versenyzőknek.”

„Ezért terveztünk olyan gumiabroncsokat, amelyek kevésbé érzékenyek a túlmelegedésre, és egy kicsit egyenletesebben működnek az új aerodinamikai csomaggal együtt. Lehet hogy csak egy kiállás lesz, de több lesz az akció a pályán. Ez a cél, hogy a pályán előzzenek a versenyzők.”

Isola is kétli, hogy az új autók lassabbak lesznek a gumik és az aerodinamikai változások miatt 2019-ben.

“Mindenki meg volt győződve arról, hogy az új aerodinamikai csomag következtében csökkenni fog a leszorítóerő” – mondta. “A köridőket elnézve valószínűleg mégsem.”

Forrás: Fotó: Europress