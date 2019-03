A második teszthét elején a két legesélyesebbnek tartott csapat, a Mercedes és a Ferrari is megtorpant, előbbi olajszivárgás, utóbbi Sebastian Vettel balesete miatt. Ennek ellenére összességében ők tették bele autóikba a legtöbb kört, a Mercedes 18 futamnyi távot ment a W10-es kódjelű géppel.

Keddtől péntekig négy napon keresztül körözhetett Barcelonában a Forma-1-es mezőny, tökéletesre reszelve autóikat. A kétszer négy napos gyakorlás ezzel véget ért, legközelebb már Ausztráliában indítják be a csapatok V6-os erősforrásaikat.

A csapatok az utolsó két napra tartogatták legjobb köreiket. Az első hét után úgy tűnt, a Ferrari mindenki előtt jár egy lépéssel, ám Lewis Hamilton pénteki legjobbja csak 3 ezreddel marad el Sebastian Vettel 1.16:221-es testcsúcsától. Jó kérdés, hogy vajon ebben még mennyi rejtegetés van, vajon képesek-e még gyorsabban menni az autók. Mindenesetre az látszik, hogy a Mercedes és a Ferrari lehet az etalon.

Kérdéses a Red Bull teljesítménye. Az utolsó napon, amikor mindenki robbantott, az energiaitalosok váltógondok miatt csak 29 kört tettek meg, így Max Verstappen C3-as gumikeverékkel futott legjobb köre önmagában nem mérvadó. Azonban ha korrigálunk a Pirelli szerint körönként 1,2 másodpercet jelentő különbséggel, akkor Verstappen a lista 4. helyén szerepelne, nem sokkal Bottast megelőzve.

A középmezőny nagyon szoros. Az eredmények alapján többen is faragtak lemaradásukból az élmezőnyhöz képest, több csapat is egy másodpercen belül van a legjobb időhöz képest. Jelenleg a Renault tűnik a középmezőny legjobbjának, de érdemes lesz figyelni a Toro Rossóra nem sokkal mögöttük, valamint a Force Indiás idők szokását megtartó Racing Point csapatra. Már az elődnek is védjegyévé vált a gyengébb szereplés a téli szezonban, ám év közben valahogy mindig sikerült olyan autót összerakniuk, mely veri a középmezőnyt.

A tesztre csak később megérkező Williams szezonja ismét gyatrának ígérkezik, a grove-i istálló legjobb idejét futó George Russell közel két másodperccel volt lassabb, mint Sebastian Vettel legjobbja.

Forrás: Fotó: Getty Images, Twitter