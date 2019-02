A mclarenes Fernando Alonso 2018 végén búcsút intett a Forma-1-es versenyzésnek, idén a a toyotás WEC-programját folytatja, május végén pedig másodszor is nekifut az Indy 500-as futamnak, ugyanakkor azért a száguldó cirkusztól sem szakadt el.

A kétszeres világbajnok a második barcelonai teszt első napján, azaz kedden a McLaren uniformisában jelent meg a pályán, az olasz La Gazzetta dello Sport pedig úgy tudja, a poggyászában ott van a bukósisakja is.

Hogy ennek miért van jelentősége? Korábban a McLaren-vezért Zak Brown és maga Alonso is beszélt arról, hogy a pilóta a tesztelésben is besegíthet, ám a programba azóta sem került be, a mai napon például végig Carlos Sainz vezet.