Valtteri Bottas a 2018-as szezonban nem nyert Forma-1-es futamot a Mercedesszel, miközben csapattársa, Lewis Hamilton nagy előnnyel húzta be ötödik világbajnoki címét. A finn pilótának kétszer lett volna nagy esélye győzni, Bakuban a pályán lévő törmelék szúrt ki vele, Szocsiban viszont csapatutasításra kellett átadnia az első helyet Hamiltonnak.

A jelenleg csak 2019-re lekötött Bottas a télen alaposan átgondolt mindent, Barcelonában arról beszélt a héten, hogy magában azt mondta, ilyen többet nem történhet. Keményebben, önzőbben akar visszatérni.

“Nem borotválkoztam egész télen, tetszik így, és jól mutatja, amit sugározni akarok” – mondta szakállas finn.

“Készen állok, hogy megtegyem, amit csak kell, hogy elérjem a céljaimat, és ha ez azt jelenti, bizonyos területeken keményebben kell dolgozom hát az is rendben van.”

Ami a “szárnysegédi” szerepet illeti, annak látszólag vége:

“Mindig is csapatjátékos voltam, de arra is rájöttem, hogy ennek is vannak határai. Néha magadra is kell gondolni.”

A felvetésre, hogy mi lesz, ha megint olyan helyzetbe kerül, mint Szocsiban, így reagált:

“Ha megint olyan helyzetben lennék, másképp cselekednék. Egy karrierem van, és ha mindig másokat támogatok, akkor nem érem el a céljaimat. Lehet csapatjátékosnak lenni, de magunkra is kell gondolni, és idén ezt akarom megmutatni.”

“Hat éve vagyok az F1-ben, de nem tartok ott, ahol szeretnék. Azt akarom, hogy az idény végén azt mondhassam, mindent megtettem, ennél többet nem tehettem volna.”

A kérdésre, hogy a tél folyamán konzultált-e (sport)pszichológussal, így felelt Bottas: “Csak eggyel, azzal, amelyiket a tükörben látok.”