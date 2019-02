Lewis Hamilton narrowly avoids a slower Robert Kubica in the final corner #F1Testing #F1 pic.twitter.com/o4WQk085j0

Ha már Williams: a nyolc év után visszatérő lengyel pilóta hasznosan töltötte a délelőttöt, 48 kört tett az FW42-esbe, amire nagy szükség is van, hiszen az első két és fél napot kihagyták.

A legszorgalmasabb a Ferrari ifjonca, Charles Leclerc volt, a monacói 75 kört ment a vörös autóval.

Délelőtt csak egy alkalommal került elő a piros zászló: már-már hagyományosan rögtön az elején, ezúttal a mclarenes Lando Norris tette igen furcsán a kavicságyba az autót az első fél órában.

Lando Norris into the Gravel – First Red Flag

Day 4 – Testing 1#F1Testing #F1 pic.twitter.com/Usx1oijzAZ

