Véget ért a 2019-es Forma-1-es előszezoni tesztelés első hete Barcelonában, a negyedik napon a Renault és Nico Hülkenberg neve szerepelt az eredménytábla tetején, a német által elért 1:17,393-as idő a tél eddigi legjobbja. Hülkenberg ezt a Pirelli C5-ös, azaz leglágyabb abroncsán hozta. A német a tesztcsúcs megfutása után nem sokkal a pályán állt le az autóval.

That's the end of the first pre-season test! @alex_albon ends Day 04 in P2 with 136 laps and a best time of 1:17.637 👌 pic.twitter.com/EfTKtNEWZa

— Toro Rosso (@ToroRosso) February 21, 2019