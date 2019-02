Ez a két pilóta volt amúgy a legszorgalmasabb is, az orosz 137, a finn 138 kört húzott le ma, de ferraris Sebastian Vettel (4.) 134 köre is elismerésre méltó.

.@RGrosjean stops out on the circuit. Time for a bit more 🔎. #F1Testing pic.twitter.com/WZLUU7oiYc — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 20, 2019

A Haas délelőtt és délután is leállt egyszer, a tesztpilóta – és világbajnok-unoka – Pietro Fittipaldi és Romain Grosjean is kénytelen volt a pályán kiszállni.

A Williams ugyan mostanra hatalmas hátrányban van, de így is pozitívum, hogy a hajnalban megérkezett autó délelőtti összeépítése, be-beröffentése után délután a Forma-2-es bajnok George Russell a pályára vitte az FW42-est, a lelátókról is tapsot kapott a türkiz-fehér járgány. Az angol ifjonc előbb csak installációs köröket csinált, de később néhány rövidebb etapot is összehozott.

