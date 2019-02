“Nem tudhatjuk még pontosan, mennyire, de a Ferrari nagyon-nagyon erős, ahogy azt mindenki láthatja” – mondta. “Nagyon sok kilométert tesznek az autóba, és úgy tűnik, hogy jobb a csomagjuk is, mint a tavalyi. Ez azt jelenti, hogy számunkra is nagyobb kihívás lesz majd az idei év.”

A Mercedes-csapat eddig elég visszafogott képet mutatott magáról Barcelonában, mind Hamilton, mind Valtteri Bottas szorgalmasan, de kiemelkedő idők nélkül dolgozott a programjain, így a Ferrarival való összehasonlításnak nem is lenne sok értelme:

“Eddig nagyon erősnek tűnnek” – mondta Hamilton. “Próbálunk mélyre ásni, megpróbáljuk kiismerni az autót, ugyanúgy, ahogy minden szezon elején tesszük. A Ferrari mindig kimagaslóan erősnek tűnik ilyenkor, különösen az elmúlt években, az elején mindig jó formát mutattak. Ezért most is ezzel számolunk. Ami minket illet, mindenki rendkívül keményen dolgozik, mint mindig. A saját programunkat visszük. Hagyjuk, hogy mindenki a saját dolgára összpontosítson… Igyekszünk tényleg mélyre ásni, hogy jobban teljesítünk, mint valaha” – tette hozzá.

“Az adatokat minden eddiginél pontosabban kell kielemeznünk, és nekünk versenyzőknek is a lehető legtöbbet kell adnunk. Nekem is pontosabb visszajelzéseket kell adnom, mint eddig bármikor.”

“Ez az, amire én és a csapat is összpontosítunk most. A tervezett programunk teljesítésével vagyunk elfoglalva. Arról, hogy hol állunk, jövő héten ilyenkor fogunk többet tudni.”

Vajon kitart a Ferrari előnye a 2019-es szezon első versenyéig? Hamilton bízik abban, hogy ehhez azért a Mercedesnek is lesz pár szava:

“Jelen pillanatban csak a saját múltbéli teljesítményünkkel vagyunk versenyben csapatként. Még magasabbra tesszük a lécet minden területen, ugyanúgy, mint a mérnökök otthon a gyárban. Felemelő érzés látni a csapatban uralkodó pozitív és még ennyi eredményes év után is sikerre éhes hozzáállást és lendületet. Senki nem vonja ki magát a munka alól. Senki sem lazít. Mindenki teljes gőzzel halad előre. A srácoknak kemény telük volt a gyárban.”

“Pontosan látom, és hallottam is a srácoktól: talán a legnehezebb időszak volt ez az újabb szabályváltozást követően, de ha valaki meg tudja csinálni, akkor az az én csapatom lesz az – ebben őszintén hiszek. Mi vagyunk az egyetlen csapat, amelyik (a 2017-es) szabályváltozások után is bajnokságot tudott nyerni, és biztos vagyok benne, hogy akkor sem lesz ok a pánikra, ha nem is kezdjük jól a szezont, különös tekintettel az első versenyre.”

Forrás: Fotó: Europress