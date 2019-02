Délelőtt 9 órakor a barcelonai pályán megkezdődött a 2019-es téli Forma-1-es tesztszezon. Tíz perc sem kellett az első incidenshez, Kimi Räikkönen rögtön az installációs körén tette a kavicságyba az Alfa Romeo hivatalosan ma reggel leleplezett új járgányát, a C38-ast az 5-ös kanyarban. Az autó és a 2007-es világbajnok is sérülés nélkül úszta meg, feltehetően egy kis takarítás, vizsgálódás után folytatják majd a körözést.

🔴 RED FLAG! Kimi, to the gravel zone at turn 5! #F1Testing — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_eng) February 18, 2019

Five minutes into testing and Raikkonen has already binned the Sauber.https://t.co/zKkUCmPLgC#F1 pic.twitter.com/C0glnXT2nZ — RaceFans Live (@racefanslive) February 18, 2019

Videók a pályáról

.@RGrosjean bringing it home after a successful installation lap to start the day! @Circuitcat_eng 👍✅ pic.twitter.com/Yq2f3frPdB — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 18, 2019

F1 is back!! @kvyatofficial heads out for his first lap of 2019 🙌#F1Testing pic.twitter.com/7CT9ta5sdw — Toro Rosso (@ToroRosso) February 18, 2019

She’s alive! The RP19 heads out! #F1Testing pic.twitter.com/2l7WCcdKOw — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 18, 2019

Seb improving the times … and testing aero. pic.twitter.com/mSDE4iNgLF — F1Writers™ (@f1writers) February 18, 2019

Az első hét beosztása