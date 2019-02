A hivatalos bemutatót csak jövő hétfőn, a barcelonai téli tesztelés első reggelén tartják majd, de már ma pályára küldték az Alfa Romeo 2019-es modelljét, a C38-ast a Ferrari fioranói házi pályáján.

Lesifotós is volt a helyszínen, így jócskán idő előtt láthatjuk Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi autóját, igaz, gyanús, hogy álcafestés van a járgányon, és hétfőn már másképp néz majd ki.

Nehéz megállapítani, hiszen nem tudhatjuk, kinek milyen is lesz a sisakja, de úgy tűnik, maga Räikkönen vezet.

Frissítés: Később további, jobb minőségű fotók is napvilágot láttak, amelyekből az is egyértelműen kiderül, hogy Räikkönen van a volánnál.

