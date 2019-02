Daniel Ricciardo a tavalyi nyári szünetben nem kis meglepetést okozva bejelentette, hogy a Red Bull-os hosszabbítás helyett 2019-től a Renault pilótájaként akarja folytatni Forma-1-es pályafutását.

A 29 éves ausztrál és a csapat most első ízben osztott meg képeket az idei felállásról, Nico Hülkenberg mellett immár Ricciardót is renault-s felszerelésben láthatjuk.

Fired up, and ready to go! Meet your @RenaultF1Team 2019 driver line-up!

📸: @GregWInsight #RSspirit pic.twitter.com/6gh5PPxThi

— Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 4, 2019