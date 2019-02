Olvass tovább

A legtöbb vezetett futam

A hétszeres világbajnok Michael Schumacher 306 futamos karrierje során 142 nagydíjat vezetett hosszabb-rövidebb ideig, de ahogy több másik eredménye terén, ebben is egyre közelebb kerül hozzá Lewis Hamilton.

Az ötszörös bajnok Mercedes-pilóta eddig 129 versenyen haladt az első helyen, az idei 21 futamos idényben pedig bővel lesz esélye arra, hogy még 14 futamon maga mögött tudhassa a teljes mezőnyt.

A legtöbb nagydíj pole nélkül

Nem egy irigylésre méltó rekord, de a Racing Point-os (Force India) Sergio Pereznek sajnos jó esélye van arra, hogy idén megelőzze Johnny Herbert és Martin Brundle párosát, akik 165-165 nagydíjas pályafutásuk alatt egyszer sem indulhattak az első rajtkockából.

A mexikói pilóta 158 futamnál jár, így – ha csak nem történik valami csoda – a június végi Francia Nagydíjon átveheti a vezetést ezen a téren.

A legtöbb pontszerzés

Bár az elmúlt években igazán kiemelkedő eredményeket csak ritkán produkált – tavaly azért akadt egy pole és egy futamgyőzelem is – Kimi Räikkönen megbízhatóan hozta a pontokat, 2018-ban például 21-ből 18-szor zárt a top10-ben.

A 39 éves finn lassan, de biztosan közelíti Michael Schumachert, aki pályafutása során összesen 221 alkalommal volt pontszerző – Räikkönen pillanatnyilag 204-nél jár, így ha az Alfa Romeóval 18 alkalommal képes lesz az első tízben zárni, nem pusztán hatalmas elismerés jár majd neki, hanem a vezetést is átveszi a német legendától. (Az aktív versenyzők között Lewis Hamilton a 3. a listán, de ő “csak” 192-nél jár, jövőre még nem érheti be Schumit.)

A dobogós helyezések közti leghosszabb szünet

Az akkor renault-s Robert Kubica 2011 elején szenvedett horrorbalesetet ralizás közben, amelyben jobb keze-karja maradandó sérüléseket szenvedett. A lengyel nem adta fel, 2017-18-ban keményen dolgozott a Forma-1-es visszatérésen, az idei évre pedig versenyzői ülést is kapott a Williamsnél.

Valószínű, hogy Kubicának a pontszerzésekért is keményen meg kell majd dolgoznia az egykor szebb napokat látott, tavaly már sereghajtóként szereplő brit csapatnál, de ha valami csoda folytán a dobogóra állna, azonnal átvenné a top3-as helyezések közt eltelt leghosszabb idő rekordját, hiszen jelenleg Alexander Wurz nevéhez kötődik ez 7 év 9 hónap és 11 nappal (1997-es Brit Nagydíj, 2005-ös San Marinó-i Nagydíj), Kubica pedig több mint nyolc év távollét után tér vissza.

A lengyel amúgy a 2010-es Belga Nagydíjon állt utoljára dobogóra Forma-1-es versenyen, a 3. lett.

A legfiatalabb pole-szerző

Max Verstappen felett ebben a tekintetben eljárt az idő, a Red Bull fiatal hollandjának nem sikerült megdöntenie elődje, Sebastian Vettel rekordját, aki a Toro Rosso versenyzőjeként a 2008-as Olasz Nagydíjon 21 évesen és 72 naposan szerezte meg a pole-t, de idén a 20 éves Lance Strollnak (Racing Point) és a mclarenes Lando Norrisnak is lesz még lehetősége a rekorddöntésre, sőt, a 21. születésnapját februárban ünneplő Williams-újoncnak is jut még három esély az első három hétvégén.

A legalacsonyabb átlagéletkorú dobogó

Strollt, Norrist és Russellt is említhetjük itt, de ha reálisabb forgatókönyvekkel számolunk, akkor is összejöhet idén a Forma-1 történetének eddigi legfiatalabb dobogós hármasa.

2008-ban Vettel meg is nyerte az olasz nagydíjat, amivel ő lett az addigi legfiatalabb futamgyőztes, mellé pedig a mclarenes Heikki Kovalainen és a BMW-s Robert Kubica állhatott fel a pódiumra, a trió átlagéletkora 23 év 11 hónap és 16 nap volt.

A Merci-pilóták ebben nem lesznek játékban idén, de a Ferrari Charles Leclerc-rel (21 év) és a Red Bull Max Verstappennel (21 év) valamint Pierre Gaslyval (23 év) összehozhatja az új rekordot.

A legfiatalabb ferraris futamgyőztes

Folytassuk is Leclerc-rel, aki ha győzni tud idén, a Scuderia eddigi legfiatalabb futamgyőztesévé is válhat. A Forma-1-ben mindössze második évét kezdő monacóinak igen jó esélye van a rekordra, hiszen a Ferrari eddigi legifjabb győztes Jacky Ickx, az az 1968-as Francia Nagydíjon 23 évesen nyert, míg Leclerc októberben is csak 22. születésnapját ünnepli majd.

A legfiatalabb világbajnok

Újra csak életkor: Vettel két évvel a monzai bravúrja után, 2010-ben a Forma-1 világbajnoka is lett, méghozzá az addigi legfiatalabb, a német Lewis Hamilton addigi rekordjából négy és fél hónapot faragva, 23 évesen és 134 naposan szerezte meg a címet.

Russell-lel, Norrisszal, Stroll-lal valószínűleg nem számolhatunk a bajnoki címért folyó küzdelemben, a ferraris Leclerc és a Red Bull-os Verstappen végső győzelme ugyanakkor cseppet sem lehetetlen…

A legtöbb bajnoki cím egy huzamban

Végül az egyéni rekordok után egy csapatokhoz kapcsolódó.

A Ferrari 1999 és 2004 között zsinórban hatszor nyerte meg a konstruktőri világbajnoki címet, ami elképesztő eredmény.

2010-13 között a Red Bullnak volt hasonló, de rövidebb szériája, amit a hibridkorszak zárt le, 2014 óta csak a Mercedes tudott győzni. A német márka dominanciája lenyűgöző volt az elmúlt fél évtizedben, 2018-ban sorozatban ötödször nyertek, így ha idén is meglesz a címvédés, beérik a Ferrarit. Az olaszok valószínűleg mindent beleadnak majd, hogy ne így legyen…

Forrás: Fotó: Europress