Az idei szezonban a Forma-1-ben új aerodinamikai szabálycsomag lép életbe: az autókra szélesebb, egyszerűbb első szárnyak és hatékonyabb DRS-sel ellátott hátsó szárnyak kerülnek, a cél, hogy egyszerűbbé váljon a követés és az előzés.

Egyelőre ellentmondó nyilatkozatokat láthattunk-olvashattunk a várható hatásokról, a Red Bullnál úgy vélik, a mérnökök leleményességének köszönhetően a leszorítóerő nem fog csökkenni, így pénzkidobás volt az egész, míg mások szerint érzékelhető lesz a változás.

A tavaly a konstruktőri bajnokság 4. helyén záró, idén az élcsapatokhoz közelebb férkőzni kívánó Renault ügyvezetője, Marcin Budkowski úgy véli, a szabályváltozásokat elsősorban a nagyok érzik majd meg, és legalábbis kezdetben a középmezőny közelebb lehet majd hozzájuk, mint eddig.

“Nehéz megmondani, hogy kiknél volt jelentősebb a hatása, de a személyes véleményem szerint inkább a nagycsapatok, a legjobbak veszítenek több teljesítményt. Azért, mert nekik eleve gyorsabb, jobban optimailizált autójuk volt, így nagyobb is a visszalépés. Persze a jobb infrastruktúrának és a nagyobb erőforrásoknak köszönhetően ők is képesek a leghatékonyabban visszakapaszkodni, na meg eleve nem is véletlenül voltak azon a szinten ahol, szóval most is képesek lesznek majd további teljesítményt előhívni” – magyarázta a lengyel szakember a Motorsport.comnak.

“Nekem az az érzésem, hogy egy kicsit kisebb lesz a különbség az élcsapatok és a középmezőny között, ugyanis a szabályok a korábbiaknál is kisebb játékteret nyújtanak, egyszerűen nem lehet annyi teljesítményt találni” – tette hozzá.