Noha hivatalosan még nem jelentették be, több forrás is úgy tudja, hogy eldőlt, ki lesz a Ferrari szimulátoros pilótája az idei szezonban. Tavaly ketten is segítették ebben a szerepkörben a Ferrarit, az idén azonban Danyiil Kvjat már a Toro Rosso, míg Antonio Giovinazzi a Sauber versenyzője lesz.

A Ferrari szívesen látta volna fejlesztőként Robert Kubicát, ő azonban a Williams versenyzői ajánlatát fogadta el, bár nehezen mondott nemet az olaszoknak.

Az állásra már tavaly esélyesnek tűnt Sebastian Vettel barátja, Pascal Wehrlein is, a négyszeres világbajnok erősen lobbizott honfitársa érdekében. Úgy tűnik, sikerrel.

Wehrlein a Forma-E-ben is versenyez a Mahindra színeiben, de nem okoz majd gondot számára a két feladatkör kombinálása. A német versenyző egyébként tavaly december 31-ig állt szerződésben a Mercedesszel, a Ferrarinál hétfőn nézett először körül.