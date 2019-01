Minden idők egyik legismertebb Forma-1-es pilótája a német Michael Schumacher, aki a napokban töltötte be az 50-et és egészen korán kezdte az autóversenyzást, először négyévesen ült gokartban, 15 évesen pedig már megnyerte a német junior gokartbajnokságot, egy évre rá megismételte ezt, majd a junior gokart-világbajnokságon második lett. A német Formula König sorozatban kezdett el versenyezni 1988-ban, itt a bajnokság tíz futamából kilencet nyert meg és más sorozatokban is sikeres volt.

1991-ben tűnt fel a Forma-1-ben, a Belga Nagydíjon a Jordan-Ford pilótájaként. A Ferrari istállóhoz 1996-ban csatlakozott és összesen öt világbajnoki címet szerzett. Még 2005-ben harmadik, 2006-ban második lett, ezt követően vonult vissza a versenyzéstől.

Több rekordot is tart, például ő szerezte minden idők legtöbb F1-es futamgyőzelmét, de a Ferrarinál is 181 versenyen 72 győzelemet, 116 dobogós helyezést és 53 leggyorsabb kört futott. Így nem is csoda, hogy a Ferrari is végtelenül büszke egykori versenyzőjére. Az ötvenedik születésnap alkalmából még kiállítást is rendeztek a maranellói múzeumban. A tárlat egyébként okostelefonos applikációval virtuálisan is bejárható.

Sajnos az eseményt Schumacher nem látogathatja meg, mert 2013. december 29-én szenvedett síbalesetet a franciaországi Méribelben. Súlyos fejsérülése miatt kétszer kellett megoperálni. Mesterséges kómában tartották és a következő év elején kezdték el fokozatos felébresztését, rehabilitációs kezelése jelenleg svájci otthonában folyik.