Max Verstappen elég szétesetten kezdte a 2018-as idényt, ám a szezon második felében igen erős szereplést mutatva a 4. helyen zárta a világbajnokságot, megelőzve a mercedeses Valtteri Bottast is, aki vele ellentétben idén nem is nyert futamot.

A Red Bull hollandja így is több mint 150 ponttal maradt le a 11 futamgyőzelemmel ötödik világbajnoki címét is megszerző Lewis Hamiltontól, de úgy véli, a Mercedes angoljának könnyebb dolga is volt:

“Azzal az autóval szinte bármelyik versenyző világbajnok lenne – főleg, ha egy nem valami gyors pilóta a csapattárs. Könnyű a pontokat gyűjteni, ha a csapattárs úgy le van maradva” – szúrt oda Bottasnak az AD-nek adott interjúban.

“Daniel Ricciardo sokkal közelebb volt hozzám – úgy rendesen meg is kell dolgozni a pontokért. A Mercedesnél teljesen más volt a helyzet. Hamiltonnak persze meg kellett küzdenie a Ferrarival, sosem lazíthatott, de azért néha belegondolok, hogy minél gyengébb a csapattárs, az ember annál nyugodtabban vezethet. Emellett így a csapat is mögötted áll, amitől pedig még gyorsabb lehetsz.”