Mivel Red Bull-os éveiben Sebastian Vettel hétvégéről hétvégére egész más sisakfestésekkel lépett pályára, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a 2015-ös idénytől szabályban írta elő, hogy a versenyezők egy adott idényen belül mindig csak (alapvetően) ugyanazt a festést használhatják, ami alól csak egy, szabadon választott nagydíj lehet kivétel.

Vettel ennek ellenére a 2018-as szezon mind a 21 fordulóján eltérő festéssel állt rajthoz, igaz, a német és sisaktervezője-festője, Jens Münser ügyesen csinálta: az alapkoncepció végig ugyanaz maradt, a fehér bukósisak apró különbségei, adott hétvégére szánt “ízei”, finomságai csak közelről látszottak, a távolabbról való azonosítást nem akadályozták.

#FactFriday | #Seb5 has had a unique helmet design for every Grand Prix this season. Which one was your favourite? 🤔 #ForzaFerrari pic.twitter.com/RiAI6MW74J

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 28, 2018