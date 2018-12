A Forma-1-ben 2016-ban bemutatkozott Haas-csapat idén már a konstruktőri bajnoki 4. helyért küzdött a Renault-val, végül – a sok-sok kihagyott lehetőségnek “köszönhetően” – az 5. helyen zártak.

A csapat eredményesebb versenyzője, Kevin Magnussen úgy érzi, kicsit el voltak átkozva idén, Murphy törvénye dolgozott náluk:

“Idén úgy tűnt, hogy ami csak elromolhatott, el is romlott. Valahogy mindig szembeszelünk volt – remélem, hogy jövőre jut már egy kis hátszél is. De vállalni kell a felelősséget, mert akármiről is legyen szó, mindig lehetett volna másképp is csinálni a dolgokat. Lehet, hogy nem volt könnyű helyzet, de meg kell vizsgálni, mit lehetett volna másképp csinálni. Ezt is tesszük, hogy jövőre jobb helyzetben lehessünk. És aztán jöjjön egy kis hátszél is – hátszelet mondok inkább, nem szerencsét” – magyarázta a dán.