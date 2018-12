Az Autosport magazin a Forma-1-es szezonok után hagyományosan megszavaztatja a csapatfőnököket arról, ők melyik versenyzőt tartották a legjobbnak az adott évben, most pedig az F1 hivatalos oldala kérte fel magukat a pilótákat, hogy állítsák össze saját 2018-as top10-üket – a versenytársak szavaztak egymásra.

Az első helyezett nem meglepetés, nehéz is lett volna elképzelni, hogy ne az ötödik világbajnoki címét begyűjtő Lewis Hamilton legyen az első ezen a listán is, ám Max Verstappen 2. helye is érthető, Fernando Alonso 3. helyezés viszont már sokkal érdekesebb, úgy tűnik, a kollégák igazán sokra tartják, amit a kétszeres világbajnok idén kihozott a továbbra is pocsék McLarenből.

A ferraris Sebastian Vettel 4. helye sem igazán meglepő, leendő csapattársa, az idén az Alfa Romeo Saubernél bemutatkozott Charles Leclerc viszont biztosan büszke lehet arra, hogy versenytársai is a 6. helyre szavazták be, ez az igazi elismerés, ugyanez áll a 7. helyre sorolt Pierre Gaslyra is.