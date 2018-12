Bár saját állítása szerint nagyon is boldog, valószínűleg sok Ferrari- és/vagy Kimi Räikkönen-drukkert kellemetlenül érint, hogy a 2007-es világbajnok helyén a jövő évben már az ifjonc Charles Leclerc vezet, míg a finn veterán első F1-es csapatánál, a(z Alfa Romeo) Saubernél folytatja.

Érdekes módon a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is nagyon sajnálja, hogy a”Jégember” jövőre már nem a vörös autóban ül.

“Szerintem nagy változás az F1 szempontjából, hogy Kimi már nem a Ferrariban, azaz nem győzelemre képes autóban ül. Erős karakter. Azon kevesek közé tartozik, aki manapság, az ego és a közösségi média elszabadulásával is hű maradt önmagához. Megvannak a saját értékei és igaz is marad hozzájuk, autentikus figura. Ezért is imádják a szurkolók. Szóval Kimi Ferraritól való kikerülése mindannyiunk számára nagy csapás” – magyarázta az Autosportnak az osztrák.

“De ő legalább nem száll ki teljesen. Ő ott lesz a Saubernél, de nagy kár , hogy Fernando teljes távozásával és Kimi átigazolásával bizonyos értelemben két hihetetlen alakot is elveszítünk. Kimi és a Ferrari párosa nagyon vonzó volt” – folytatta.