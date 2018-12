Kimi Räikkönen a szezon vége óta látványosan felszabadult, az FIA díjkiosztóján pityókásan csinálta a show-t, 2001 óta első sauberes céges buliján is “az első sorban” pörgött (lásd alább!), a Shell reklámfilmjében is mókásat bakizott, most pedig a karácsony kapcsán bújt elő a Jégemberből a mókamester, “csúnya pulcsiban” ugrál békamódra.

Kimi getting into the Christmas spirit! 🎄🇫🇮😂#F1 pic.twitter.com/TcETeJ9V7G — GP Fans Global (@GPFansGlobal) December 20, 2018