Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel a Ferrari egyik, ha nem a legharmonikusabb versenyzőpárosa volt, a két pilóta lelki alkata hasonló, mindkettejük számára fontos az egyenesség, a nyíltság a munkában és a magánélet szentsége a pályán kívül, ráadásul Svájcban egymáshoz közel is élnek, valódi barátság alakult ki köztük.

A 2007-es világbajnok azonban távozik a Scuderiától, jövőre már az Alfa Romeo Saubernél versenyez, ugyanakkor nem hiszi, hogy bármi is változna a Vettellel való viszonyában attól, hogy már nem ugyanaz munkahelyük és nem egy garázsban dolgoznak majd.

“Biztos vagyok benne, hogy gyakran találkozunk majd ezután is. Szerintem semmi sem változott a megismerkedésünktől a mai napig, szóval nem hiszem, hogy most jönne valami változás, még ha nem is versenyzünk már ugyanannál a csapatnál. Barátok maradunk, és biztos vagyok benne, hogy időnként együtt utazunk majd vagy meglátogatjuk egymást” – magyarázta a finn.