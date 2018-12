Olvass tovább

“Egy héttel később próbáltam ezt az energiát jó eredménybe csatornázni Bahreinben, de a futamom egy kör után véget ért. Akkor a térdemmel rúgtam át az ajtót, és onnan csak rosszabb lett.”

“Aztán a falat is átöklöztem Austinban. Austin volt a legrosszabb. Nem is tudom, miért épp ott, de akkor eljutottam a mélypontra” – mondta Ricciardo, aki aztán a Mexikói Nagydíjon is műszaki hibával búcsúzott, amely után azt mondta, az utolsó két futamon már be sem akar ülni az “elátkozott” autójába, persze végül azért részt vett a két utolsó futamon is.

Forrás: Fotó: Europress