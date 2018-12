A szabályok szerint a tengerentúli futamok esetén a Pirelli legalább 14 héttel a verseny előtt közli a csapatokkal, milyen keverékeket szán az adott fordulóra, így a Forma-1 gumiszállítója már közzé is tette a 2019-es idény első négy hétvégéjére.

A gyártó a jövő évre átalakította a keverékek nómeklatúráját, a különböző, keménységre/lágyságra utaló fantázianevek helyett egyszerűen számokkal jelölik őket. 2019-ben öt száraz pályás keverék lesz az 1-estől az 5-ösig, pontosabban a C1-től a C5-ig (C – compound, magyarul keverék), felfelé haladó sorrendben lágyul a sor.

A hétvégéken ugyanakkor nem a számokat látjuk-halljuk majd, a gumikat mindig ugyanazzal a három színnel különböztetik meg, függetlenül attól, hogy a sorban hol állnak, az adott helyszínre vitt legkeményebb lesz a fehér, a középső a sárga, a leglágyabb pedig a piros.

Some gifts 🎁 come early. Here are the #Fit4F1 compounds for the #AusGP, #BahrainGP, #ChineseGP and #AzerbaijanGP! (Quick Reminder – In 2019 there will only be 3 colours per race, but 5 different compounds available: C1 is the hardest, C5 the softest) pic.twitter.com/ijoIzO3kqb

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 10, 2018