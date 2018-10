“Lewis belső kamerás felvételét látva először én is azt hittem, hogy Vettel kétszer mozdult [egy irányba], de kívülről ez sokkal inkább egy mozdulat némi hezitálással. Nem tűnik két különálló mozdulatnak, a felügyelők ezért nem szabtak ki büntetést.”

Vettel manővere tehát tiszta, sőt a most pontosított szabályok szerint is az lenne. De a jövőben az egy irányba történő, két részre bontható bemozdulások is büntethetők lesznek, ha túl nagy lesz a két mozdulat közti szünet.

“Amit most tisztáztunk: ha egy versenyző kétszer mozdul ugyanabba az irányba, az ugyanaz, mintha egyszer az egyik, aztán a másik irányba mozdulna.”

“Vagyis a konkrét esetben: ha Seb egyszer irányt váltott volna, felmérte volna a helyzetet, majd még egyszer, nagyon-nagyon tisztán ugyanarra mozdult volna, az a jövőben ugyanolyan büntetendő lesz, mint a két különböző irányba történő mozgás.”

Forrás: Motorsport.com