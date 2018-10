Mostanában unásig ismételtük már, de igaz: a 2018-as szezon elején úgy látszott, hogy a Ferrari és Sebastian Vettel komoly eséllyel hívja ki a Mercedest és Lewis Hamiltont, ám az olasz csapat és a német négyszeres világbajnok hibái és formaromlása miatt mostanra ugyanott tartunk, mint tavaly.

A Sky Italia állandó megmondóembere, az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve a Japán Nagydíj után Vettel Max Verstappen elleni, szerencsétlenül végződő előzési kísérletét hozta fel példaként arra, hogy a német miért nem jelent komoly fenyegetést Hamilton számára:

“Túl messziről kezdte az előzést. Max nem mondhatta, hogy csak tessék, menj el mellettem! Vettel megpróbálkozott valamivel, nem is volt benne semmi sportszerűtlen, de túl rizikós volt. Lassan már könyvet írhatna azzal a címmel, Hogyan veszítsünk el egy világbajnokságot. A fő különbség közte és Hamilton között az, hogy Hamilton idén átgondolja a szituációt, mielőtt támadásba kezdene” – magyarázta a kanadai.

Mások mellett Villeneuve is úgy látja, hogy Vettel egy ideje már be is dobta a törölközőt:

“Már az előző futamon is látszott, hogy elfogadta, hogy nem nyerheti meg a címet. Jól látható, hogy mennyivel lazább mostanában.”

Az egykori Williams-, BAR- és (BMW) Sauber-pilóta nem igazán érti a Ferrari szétesését:

“Nem könnyű megérteni, hogy mi van a Ferrarival, és nem is azért, mert elbuktak pár futamot. A hibák után sosem sikerült visszatérniük a helyes útra, ez az, ami kivülről nézve teljesen zavarba ejtő.”