A nyári hónapokban évről évre emelkedik a közúti közlekedési balesetek száma. A szabadságok, a megnövekedett forgalom és a hosszabb utazások mellett a tartós hőség is jelentős szerepet játszik a közlekedésbiztonsági kockázatok növekedésében – írja az ORFK.

Sokan nem gondolnak rá, de a nagy meleg nemcsak kellemetlen, hanem az emberi szervezetre és a vezetési képességekre sincs túl jó hatással. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, növeli a fáradtságérzetet, ingerlékenyebbé teszi az embert, ami a volán mögött könnyen hibához vezethet.

A szakemberek szerint a 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet olyan mértékű terhelést jelenthet a szervezet számára, hogy az már a vezetési teljesítményt is érezhetően rontja.

A hőségben romlik a figyelem, nő a türelmetlenség, gyakoribbá válnak a meggondolatlan manőverek, a követési távolság be nem tartása, valamint a sebességtúllépések.

A nyári időszakban ráadásul jelentősen megnő a közúti forgalom. Többen indulnak útnak, hosszabb távolságokat tesznek meg, a zsúfoltabb utak pedig több konfliktushelyzetet teremtenek. Több autó, több találkozás, több váratlan helyzet – és sajnos több baleset.

A rendőrség az alábbi hasznos tanácsokkal szolgál a hőség idejére:

Indulás előtt mindenki gondoskodjon elegendő folyadékról.

Hosszabb út során kétóránként pihenőt kell tartani.

Lehetőleg ne a legnagyobb hőségben vezessünk.

Nem kell sietni, ha időben el tudunk indulni.

Tartsunk nagyobb követési távolságot.

A légkondicionálót ne állítsuk túl alacsony hőmérsékletre.

Soha ne hagyjunk gyermeket vagy háziállatot a parkoló járműben, még néhány percre sem!

Ha fáradtnak, bágyadtnak vagy figyelmetlennek érezzük magunkat, inkább álljunk meg pihenni.

Tudod, mennyi idő alatt lesz elviselhetetlen a hőség az utastérben?

Egy tűző napon parkoló autóban már fél óra után 50 fokra emelkedik a belső hőmérséklet, és itt nem áll meg. Másfél órával később megközelíti a 60 fokot. A felületek – mint a kormány, a váltó, az övcsat vagy a műszerfal – akár 70 fok fölé is melegedhet, ami már égési sérülést okozhat.