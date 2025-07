A hőségben, árnyék nélkül néhány perc is elegendő ahhoz, hogy a zárt utastér szaunává változzon: akár 50 Celsius-fok fölé is melegedhet. A forró utastérben az állatok (és persze az emberek is) hőgutát kapnak, és ha nem érkezik időben segítség, akár el is pusztulhatnak.

Az alábbi infógrafika nagyon jól mutatja, mennyi idő kell ahhoz, hogy mondjuk 35 fokos időben 51 fokig szaladjon a hőmérséklet az utastérben.

Mit tegyünk, ha a forróságban kutyát látunk bezárva egy autóba, és a gazdi sehol?

Azonnal próbáljuk felvenni az autó tulajdonosával a kapcsolatot: ha parkolóban, bevásárlóközpontban vagyunk, haladéktalanul értesítsük az ügyfélszolgálatot, hogy hangosbemondón keresztül hívják a kocsijához a tulajdonost.

Esetleg – természetesen a kocsiban kárt nem okozva – próbáljuk működésbe hozni a riasztót, hogy az figyelmeztesse a tulajdonost.

Ha pár perc alatt nem kerül elő a tulajdonos, fotózzuk le az autót rendszámmal együtt, tehát beazonosíthatóan, benne pedig a kutyát. A személyes adatok védelme miatt a fotókat ne osszuk meg, csak bizonyítékként használjuk fel.

Hívjunk parkolóőrt, biztonsági őrt, rendőrt, vagy tanú jelenlétében törjük be a kocsi egyik oldalsó ablakát, minden egyéb károkozás nélkül – ha ennek ellenére hatósági intézkedés vagy feljelentés történik, több állatvédő alapítvány ingyenes jogi segítséget/tanácsadást nyújt.

Ha sikerült kiszabadítani, itassuk, hűtsük a kutyát. Ha bágyadtságot, szédülést látunk, azonnal vigyük állatorvoshoz.

De az autó feltörését tényleg csak nagyon indokolt esetben tegyük, ha látjuk, hogy élet-halál kérdése a tét!

Egy korábbi kísérlet remekül bemutatta, hogy az emberek nagy része 10 percig sem bírja egy olyan autóban, amelyik a tűző napon áll.

A kísérletet végző Kids4Kars szervezet arra próbált rávilágítani – hozzáteszem, rendkívül jól –, hogy mit is él át egy kisgyerek vagy egy háziállat, ha anya vagy apa csak beszalad a boltba 10 percre, és őket az autóba hagyja, a napon.