Bekövetkezett, amitől tartottak, ezért kérték már az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését, ugyanis „a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást” – közölte a Zalavíz Zrt. hétfőn a közösségi oldalán.
Zalaszentgróton és Kehidakustányban két nagy tárolómedence is kiürült, ezért nemcsak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren.
Arra kérik a felhasználókat, tartsák be a vízkorlátozásban leírtakat, „hogy legalább az alapszükségletnek számító ivóvíz ellátása biztosított legyen”.
A bejegyzésben kifejtik, hogy elsőfokú vízkorlátozás esetén tilos a
- közparkok, házi kertek tömlős locsolása,
- a járdák, utak mosása,
- az automata öntözőberendezések működtetése,
- az autómosás,
- és az úszómedencék töltése.
A Zalavíz bejegyzése szerint javasolták elsőfokú vízkorlátozás elrendelését Dióskálban és Egeraracsán, Búcsúszentlászlón és a víziközmű rendszeréhez tartozó további hat településen, valamint Pókaszepetken és még négy faluban. Szükségesnek tartják a vízfelhasználás szigorítását Zalaegerszegen a város nyugati vízművéről ellátott utcákban és városrészekben, valamint az oda csatlakozó húsz településen.
Nem ez az első ilyen térség itthon az elmúlt hetekben: