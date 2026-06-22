Bekövetkezett, amitől tartottak, ezért kérték már az önkormányzatoktól a másodfokú vízkorlátozás elrendelését, ugyanis „a tartalékok elfogytak, a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást” – közölte a Zalavíz Zrt. hétfőn a közösségi oldalán.

Zalaszentgróton és Kehidakustányban két nagy tárolómedence is kiürült, ezért nemcsak nyomáscsökkenés, hanem szakaszosan előforduló vízhiányok is várhatók a teljes rendszeren.

Arra kérik a felhasználókat, tartsák be a vízkorlátozásban leírtakat, „hogy legalább az alapszükségletnek számító ivóvíz ellátása biztosított legyen”.

A bejegyzésben kifejtik, hogy elsőfokú vízkorlátozás esetén tilos a

  • közparkok, házi kertek tömlős locsolása,
  • a járdák, utak mosása,
  • az automata öntözőberendezések működtetése,
  • az autómosás,
  • és az úszómedencék töltése.

A Zalavíz bejegyzése szerint javasolták elsőfokú vízkorlátozás elrendelését Dióskálban és Egeraracsán, Búcsúszentlászlón és a víziközmű rendszeréhez tartozó további hat településen, valamint Pókaszepetken és még négy faluban. Szükségesnek tartják a vízfelhasználás szigorítását Zalaegerszegen a város nyugati vízművéről ellátott utcákban és városrészekben, valamint az oda csatlakozó húsz településen.

Nem ez az első ilyen térség itthon az elmúlt hetekben: 

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