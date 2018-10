Ugyan a 2018-as szezon első felében mindenki úgy érezte, hogy a Mercedes-uralom után végre egy nagyon más évet, potenciálisan akár egy klasszikussá érő bajnoki küzdelmet láthatunk majd, mostanra világossá vált, hogy nincs nagy különbség, újra csak a Merci és Lewis Hamilton visz majd mindent.

Mi sem mutatja ezt jobban, mint a Japán Nagydíj, azaz a 17. forduló után kialakult állás a pontversenyben: a címvédő Hamilton 331 ponttal vezet, míg a(z immár gyakorlatilag esélytelen) kihívó, Sebastian Vettel 264 ponttal a második. És hogy mi volt a helyzet a 17. forduló után tavaly? A címvédő Hamilton 331 ponttal állt az élen, míg a ferraris német 265 ponttal volt a második, azaz egyetlen árva kis pontocska az eltérés.

AFTER ROUND 17, 2017 😮⬇️

Hamilton: 331 points

Vettel: 265 points AFTER ROUND 17, 2018 😮⬆️

Hamilton: 331 points

Vettel: 264 points #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/ZnU5Ou77ap — Formula 1 (@F1) October 8, 2018

A győzelmek számában van azért különbség, a két világbajnok jelenleg 9-5-re áll, míg 2017-ben csak a szezon végére jutottak el eddig. Hogy mi az eltérés? A Red Bull pilótái tavaly és idén is három-három versenyt nyertek – 2017-ben Max Verstappen, idén Daniel Ricciardo hozott kettőt, míg a másikuk egyet –, viszont míg az előző évben Valtteri Bottas is behúzott két futamgyőzelmet a szezon első felében, azokat most arányosan Hamilton és Vettel vitte. A mercedeses finn harmadik diadala a 2017-es szezonzárón jött, a legkevésbé sem lenne meglepő, ha idén is így alakulna, hiszen Hamilton sikerének bebiztosítása után a “szárnysegéd” is kaphat majd egy-két győzelmet.