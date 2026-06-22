A Tesla texasi gyárában megkezdődött a kétajtós, kétszemélyes Cybercab gyártása, és ezzel párhuzamosan kiderültek a modell műszaki adatai.

Tesla Cybercab-galéria (prototípus)

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Ezek szerint az autó tömege 1385 kg körül alakul – ez különösen kedvező a villanyautók körében. A megengedett legnagyobb össztömeg 1660 kg, tehát a hasznos terhelés 275 kg lehet.

Ha azt nézzük, hogy egy Mazda MX-5 mindössze 240 kilót vihet magával (két utas + csomagok), a Cybercab kapacitása nem is tűnik olyan kevésnek.

Az akkumulátor kapacitása mindössze 48 kWh, ám a csekély tömeg és az áramvonalas forma jóvoltából ennyi energia is kifejezetten tekintélyes, 786 kilométeres elméleti hatótávolságra elegendő.

Ez azonban csupán a gyári méréseken alapuló becslés. Az illetékes észak-amerikai hatóság hivatalos tájékoztatása szerint ezt a számot 0,7-tel szorozva kaphatjuk meg a tényleges szabványos hatótávolságot, de hát még az is 550 kilométer. Ebben nyilván az is benne van, hogy önvezető járműként a Tesla Cybercab várhatóan alacsony sebességtartományokban fog közlekedni, és hát annak az eshetőségét se zárjuk ki – hiszen volt már rá példa –, hogy a Tesla erősen túlzó adatokat tesz közzé.

Az első kerekeket hajtó villanymotor teljesítményét 163 kilowattban (221 LE) állapították meg.

Nyitókép: Jay Janner/The Austin American-Statesman via Getty Images