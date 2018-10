A Japán Nagydíjon három versenyző kapott 5 másodperces időbüntetést különböző incidensek miatt.

A 3. helyen beérő Max Verstappent azért büntették, mert még az elején nekiütközött a ferraris Kimi Räikkönennek, míg a mclarenes Fernando Alonso (14.) és a williamses Lance Stroll (17.) esetében a fiatal kanadai a veterán kiszorítása miatt kapott büntetést, a kétszeres világbajnok pedig azért, mert a kényszerű pályaelhagyás után levágta a sikánt és ezzel előnyt szerzett.

Az időbüntetések mellé a stewardok a verseny után Verstappennek és Alonsónak egy-egy, Strollnak még két büntetőpontot is kiosztottak.

Alonso egyébként nem értett egyet azzal, hogy időbüntetéseket adtak nekik, Strollt is megvédte, szerinte a versenybíróknak nem kellett volna belenyúlnia az esetbe:

“Ebből is látszik, hogy milyen rossz a Forma-1. Az utolsó kanyarban, a külső íven fékezek, a másik srác nem lát, utólag bocsánatot is kér, én a meg a kavicságyban járok, és mindketten büntetést kapunk. Stroll nem látott. Ha látott volna és azt mondja, hogy na, most leszorítalak, az más, de a stewardok csak feleslegeses rossznak számítanak a versenyhelyzetekben” – magyarázta.

“Persze végső soron nem számít sokat, amúgy a 14. helyett talán a 12. lettem volna, de akkor is, nem jó ez így” – tette hozzá.