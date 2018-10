A leggyorsabb az időmérő előtti utolsó edzésen is a mercedeses Lewis Hamilton volt, a címvédő háromból hármat hozott, de a Ferrari hátránya ezúttal jóval kisebb volt, mint pénteken: míg Sebastian Vettel az előző napon 833 ezreddel zárt a riválisa mögött, a német most mindössze 116 ezredes hátránnyal lett a 2.

☔️ Here comes the rain #JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/LWzG2zpmFq

Hamilton completes a flying lap and goes fastest but the gap to Vettel isn't huge HAM 1:29.599s

VET +0.116s

RAI +0.455s

BOT +0.888s

VER +1.157s#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/uDp3Op3nvo — Formula 1 (@F1) October 6, 2018

A 3. Kimi Räikkönen, a 4. a Red Bull-os Max Verstappen lett, Valtteri Bottas (5.) viszont a Ferrari pénteki lemaradásához hasonló hátrányt produkált a csapattársához képest, csak Daniel Ricciardónál volt hajszálnyival gyorsabb.

A nagyok mögött harmadszorra is a Force Indiá-s Esteban Ocon volt a best of the rest, ezúttal pedig csapattársa, Sergio Perez is besorolt mögé, míg a top10 legvégében a renault-s Carlos Sainz és a haasos Kevin Magnussen zárt.

A Honda új specifikációjú motorját használó Toro Rosso egyelőre nem mutatott hatalmas javulást.

Az edzés a tervezettnél két és fél perccel korábban, piros zászlós megszakítással zárult, amikor a renault-s Nico Hülkenberg az S-kanyarokban kicsúszott és csúnyán odaverte az autó farát a gumifalhoz – az RS18-as hátsó része olyan komolyan megtört, hogy egyelőre a német pilóta időmérős részvétele is kétségesnek látszik.

A Japán Nagydíj kvalifikációja reggel 8 órakor kezdődik.

