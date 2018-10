Szuzukában a Ferrari új együttműködést jelentett be dohánygyártó partnerével, a Philip Morrisszal, melynek keretében a hétvégétől új matricák szerepelnek az autón. Ez azért önmagában nem akkora durranás, ezért a szponzor Kimi Räikkönennel gurított nagyot, verseskötetet szerkesztettek a 2007-es világbajnok szavaiból.

A Jégembernek becézett finn veterán rádiós morgásaiból, nyilatkozataiból összeszedett mondatokat haiku formába rendezték, ami a bölcsesség aurájával övezi az amúgy teljesen hétköznapi tartalmakat – nem is kérdés, hogy szórakoztató olvasmány született.

Kimi Raikkonen – often a man of few words, but he makes them count 😂

Think you can come up with your own #F1Haiku? Give it a go! 📝#JapaneseGP 🇯🇵 #NationalPoetryDay pic.twitter.com/h9nBJFYCTe

— Formula 1 (@F1) October 4, 2018