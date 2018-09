Bár a világbajnokságban 40 pontos hátránya miatt az összes hátralévő futam megnyerését célzó Sebastian Vettel az Orosz Nagydíj előtt arról beszélt, hogy várakozásaik szerint versenyképes lesz a Ferrari Szocsiban, a pénteki edzések után úgy tűnik, a hatos győzelmi széria már az első lépésnél elbukhat.

Az első szocsi edzésen a Mercedes még ködösített, fel sem tették a hiperlágy gumikat, de délután, amikor felkerültek a legjobb abroncsok, igazolódott, hogy továbbra is az övék a pálya, az előző négy év után most is az ezüstnyilak a győzelem fő esélyesei: Lewis Hamilton több mint fél másodpercet adott az 5. idővel záró Vettelnek.

Komoly javulás kéne a Ferraritól az időmérőre.

“Nehéz volt az edzés. Mármint elég messze voltunk, ami nem ideális. Azt hiszem, egy körön küszködünk egy kicsit, és hosszú etapon is. Gyorsabban elhasználtuk a gumikat, mint a többiek, ezt meg kell vizsgálnunk” – értékelt Vettel utólag.