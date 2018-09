“Nem, szerintem épp ellenkezőleg” – mondta. “Igen, nyilván pár futam nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, ahogy a csapat szerette volna. De tényleg, épp ellenkezőleg, szerintem az összes srác lelkes, pedig már jócskán benne járunk az idényben és nagyon húzós a szezon, így mindig jó ezt látni, amikor egy esetleg csalódást keltő futam és eredmény után visszatérek a garázsba. Akkor is mindenki nagyon motivált, mindenki szép dolgokat mond és komolyan is gondolják.”

Olvass tovább

“Szerintem ez igazán segített abban, hogy túllépjek az olyan futamokon, és hozzá kell tennem, hogy a kívülről, a szurkolóktól is hatalmas energiát kaptam Szingapúrban a futam előtt és után is, és itt is, kis üzeneteket, és nagyon jó érzés pozitív dolgokat hallani, amikor inkább negatív dolgokra számíthat az ember.”

“A lényeg, hogy szerintem a csapatmorállal nincs gond, nem kell hogy én mondjam nekik, hogy fel a fejjel, sőt, talán inkább fordítva van.”

A 40 pontos hátrány miatt jelen állás szerint Vettel csak akkor lesz biztosan bajnok, ha a maradék hat futamot mind megnyeri, mert így Hamilton hat második helyével együtt is két pont előnnyel zár majd.

“Azt hiszem, a mostani helyzetből számunkra már nem fér bele egyetlen kiesés sem – ha mással (Hamiltonnal) történik ilyen, az segíthet, de nem így tekintünk erre. Úgy kell venni, hogy az ellenfél a maximumot nyújtja, és nekünk is azt kell ahhoz, hogy legyőzzük.”

A hatos szériát már most, Szocsiban meg kell kezdenie Vettelnek, azonban az orosz pályán eddig kizárólag a Mercedes tudott győzni. Ez nem valami biztató, az viszont az, hogy a tavalyi futamon a rajtrács első sora a Ferrarié volt, csak Valtteri Bottasnak a rajtnál sikerült előznie. Vettel egyik előzménnyel sem foglalkozik.

“Az első sorban voltunk, de nem volt nagy előny a 3. helyhez, Valtterihez képest, még egy tizedmásodperc sem. Szóval kíváncsi lennék, hogyan lehet egytized alatti előnyre reményeket építeni! Nagyon szoros volt, a futamon is kiegyenlített volt a dolog. De majd meglátjuk, mi lesz, szerintem az idei autónk más. Tavaly inkább meglepetés volt, hogy jól mentünk itt, idén viszont eleve arra számítunk, hogy versenyképesek leszünk. Ezzel együtt az elmúlt pár futam alapján küszködtünk is, nem volt meg mindig a tempó. Szóval felesleges is a korábbi eredményekkel foglalkozni, csak a mostani feladatra kell koncentrálni, edzésről edzésre a futamig, aztán majd meglátjuk!”

Forrás: Fotó: Europress