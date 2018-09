A hétvégén az Orosz Nagydíjjal folytatódik majd a Forma-1-es világbajnokság, a pénteki első szabadedzésen pedig jó néhány ifjonc is pályára lép majd.

A McLarennél a Forma-2-es bajnoki címért is harcban álló Lando Norrist vetik be, az angol pilóta a Stoffel Vandoorne autóját kapja meg az első gyakorlásra. Norrisnak már nem kell bizonyítania, hiszen pár hete a csapat bejelentette, hogy ő lesz Carlos Sainz csapattársa 2019-ben, a távozó Vandoorne helyére ül majd.

Bár a szerződtetését még nem jelentették be, nagyon valószínű, hogy Norris mellett azt az Antonio Giovinazzit is a rajtrácson látjuk majd jövőre, aki Szocsiban az Alfa Romeo Sauber autóját vezeti majd. A svájci csapatnál a 2017-es szezon elején két hétvégén már versenyző Ferrari-támogatású olasz Marcus Ericsson autójába ül majd pénteken, és valószínűleg 2019-ben is, amikor Kimi Räikkönen mellett tanulhatja majd a szakmát.

A Renault-nál és a Force Indiánál nincs hasonló esélye az orosz Artyem Markelovnak és a kanadai Nicolas Latifinek, de a tesztelői szerződéseik keretében ők is pályára lépnek majd Szocsiban – ahogy Norris, az F1-es szereplés mellett ők is vezetnek a Forma-2 hétvégi fordulóján.