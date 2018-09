Kimi Räikkönen nem kis meglepetést keltett azzal nemrég, hogy miután kiderült, hogy a Ferrari 2019-re ifjoncát, Charles Leclerc-t ülteti a helyére, a hamarosan 39 éves finn az F1-ből való távozás helyett visszatér első csapatához, 2019-20-ban az Alfa Romeo Saubernél versenyez majd.

Elsőre úgy tűnhetett, a Ferrari amolyan kárpótlásként adta a 2007-es veteránnak Leclerc sauberes ülését, de azóta kiderült, hogy Räikkönen maga lépett. Egy friss interjúban a csapatfőnök, Frederic Vasseur is megerősítette ezt:

“Nem, a Ferrari-háttérnek nem volt köze a szerződésnek. Amikor Kimi megtudta, hogy nem marad a Ferrarinál, eszébe jutott a régi kapcsolata velünk. Volt egy telefonbeszélgetés, aztán találkoztunk, és mivel én is, Kimi is olyan, hogy szeretünk a lényegre térni, nagyon-nagyon gyorsan meg is született a szerződés. Kevesebb mint négy nap volt az egész” – idézte a Neue Zürcher Zeitung.