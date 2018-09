A Ferrari két héttel ezelőtt jelentette be, hogy a 2018-as idény végén búcsút intenek Kimi Räikkönennek, a 2007-es világbajnok helyére az idén az Alfa Romeo Saubernél bemutatkozott monacói ifjonc, Charles Leclerc kerül 2019-re.

A Ferrari neveltje tegnap már a Scuderia idei autóját is vezette, a mercedeses Valtteri Bottasszal együtt a Pirelli gumitesztjén dolgozott a franciaországi Paul Ricard pályán. A vörös autó 129, az ezüstnyíl 102 kört ment a gumiszállító jövő évre szánt – kísérleti, jelöletlen – keverékein.

#F1Testing. We came to test the tyres, while others came to test the colours… 1 to 10 how does @Charles_Leclerc look in red? pic.twitter.com/wYhQRPQwGA

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) September 20, 2018