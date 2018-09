Daniel Ricciardo a nyári szünetben hatalmas meglepetést okozva bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a Red Bullt, hogy 2019-től a Renault-nál folytassa pályafutását. Az ausztrál távozását követően azonnal felröppent, hogy – a maga kiszállását akkor még közlő – Fernando Alonsót is ültethetné Ricciardo helyére a Red Bull, a spanyol pedig később határozottan állította, hogy az energiaital-gyártó augusztusban meg is kereste őt, amit a csapat viszont visszautasított.

Egy friss interjúban Max Verstappen is beszélt az Alonso-kérdésről: “Alonso nem volt jelölt 2019-re. Én biztosan tudom ezt” – jelentette ki.

A belgiumi születésű pilóta a másik McLaren-pilótáról, a csapat által év végén ejtendő honfitársáról, Stoffel Vandoorne-ról is nyilatkozott.

“Szerintem sosem volt esélye Fernando mellett. Én bírom Stoffelt. Nagyon jó versenyző is. Fernando ugyanolyan autóban ül, de szerintem mindig ő kapta az új fejlesztéseket. Kár, mert szerintem egy olyan nagy csapatnál, mint a McLaren, azért illene, hogy legyen minden újdonságból két darab. Szóval szerintem nem volt igazán esélye Fernando mellett, és most ennek is issza a levét.”