Bár egy héttel ezelőtt még mindenki úgy volt vele, hogy a Mercedes mumusának számító szingapúri pályán a Ferrari és Sebastian Vettel lesz a favorit, a német visszazárkózhat majd Lewis Hamiltonra a bajnokságban, a szombat és a vasárnap másképp alakult. A Ferrari az időmérőn nem volt gyors, míg Hamilton hozta a pole-t, és Vettel végül vasárnap sem tudott előrébb lépni a 3. helyről, miközben a címvédő hozta a kötelezőt, rajt-cél győzelemmel növelte tovább az előnyét.

A futam után Hamilton arról beszélt, hogy egyáltalán nem fair azt állítani, hogy szerencséje volt a hétvégén, a Ferrari és Vettel hibái miatt lett övé a siker.

“Egyáltalán nem hiszem, hogy mázlink volt. Az, hogy Vettel az edzésen falnak ment és megsérült az autója, aztán emiatt időt veszített, ne legyen már az én szerencsém. Nagyon is büszke vagyok arra, hogy én nem hozom magam ilyen helyzetekbe, és tudom, hogy a csapat számít rám, ahogy a Ferrari is számít rá és Kimire. Sportolóként, versenyzőként nagy nyomás van rajtunk, egészen apró dolgoknak is komoly következményei vannak” – utalt Vettel pénteki hibájára, megfeledkezve arról, hogy ugyanazon az edzésen egy akkor maga által is újonchibának bélyegzett elfékezés miatt hajszál híján ütközött a német riválisával.