Bár balszerencse nélkül Valtteri Bottas akár még vezethette is volna a Forma-1-es világbajnokságot, a finn mostanra gyakorlatilag csak matematikailag esélyes, míg csapattársa, Lewis Hamilton jól halad a címvédéssel, jelenleg 30 ponttal vezet az üldöző ferraris Sebastian Vettel előtt.

Az angol előnye Bottasnak is köszönhető, a két héttel ezelőtti Olasz Nagydíjon hosszú első etapjával sikeresen tartotta fel Kimi Räikkönent addig, hogy Hamilton megelőzhesse és maximalizálja a pontjait Monzában.

A Ferrari csapatfőnöke a verseny után leinasozta Bottast – később bocsánatot kért tőle –, aki azonban amúgy sem vette magára ezt:

“Mindenkinek megvan a joga a saját véleményéhez. Némelyik vélemény szórakoztat is. De nekem most csakis az számít, hogyan teljesítek és milyen eredményt hoz a csapat. Mindkét pilóta a csapatért dolgozik, és bár a csapat az én futamomat sem akarja elrontani, igyekszem segíteni, ahogy csak tudok. Monzában például hosszabb első etapot teljesítettem, de aztán friss gumikon képes voltam támadni a végén, és végül a dobogóra is jutottam. A csapat mindkettőnk sikerét akarja” – mondta Szingapúrban, majd egyértelműen jelezte, hogy kész Hamilton bajnoki győzelméért dolgozni.

“Megértem, hogy Lewis a bajnoki címért küzd, míg nekem már alig van esélyem, szóval ha segíthetek neki, meg fogom tenni.”